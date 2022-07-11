قام الإثنين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بزيارة تفقدية إلى ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة فقد استهلت الزيارة بتفقد أشغال الأنفاق الثلاثة و التي تعرف تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة إنجازها 50%.

وعاين المسؤول بعدها الطوابق السفلى للملعب أين أمر بمضاعفة عدد العمال والعمل بنظام 8*3 .

وحسب نفس المصدر، فإن أشغال أرضية الملعب تعرف بدورها تقدما في الأشغال فبعد الانتهاء من عملية تسطيح الأرضية سيتم البدء في أشغال قنوات الري والصرف الصحي ليشرع بعد ذلك بالبدء في أشغال وضع العشب.

أما بخصوص السقف الخارجي للملعب، ذكر البيان، فيعرف وتيرة متسارعة وسيتم الانتهاء من أشغاله مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.