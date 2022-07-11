تمكنت قوات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وإيقاف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 74 ألف و672 قرص مهلوس، من نوع بريغابالين ومركبتين كانتا تستعملان للنقل والتخزين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن جناية " تهريب مواد صيدلانية، حيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة".