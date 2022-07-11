هنّأ وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، إطارات وعمّال الإدارة المركزية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسّنة الهجرية 1443، متمنيّا لهم موفور الصحة والعافية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ثمّن المسؤول الأول عن القطاع "المجهودات المبذولة من طرف الجميع وحرصهم على أدائهم لواجبهم المهني على أكمل وجه". كما ذكر المسؤول ب"الظروف الحسنة التي تمّت فيها الامتحانات المدرسية الوطنية والامتحانات المهنية والسنة الدراسية عموما".

كما أكد الوزير أن الدخول المدرسي 2022-2023 على الأبواب، وأن التحضير لهذا الموعد الهام يستدعي من الجميع رصّ الصفوف ومضاعفة المجهودات والعمل سويا خدمة للتربية وللوطن.