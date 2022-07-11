أصبح نذير بوزناد، الأمين العام السابق لنادي شبيبة القبائل، قريبا من العودة إلى الإتحادية الجزائرية للفروسية في منصب أمين عام، بعدما تلقى عرضا، وبإلحاح، من رئيس الإتحادية، فهيمة صبيان، وكل أعضاء المكتب الفدرالي.

والتقى بوزناد، الذي سبق له في سنوات سابقة أن شغل منصب أمين عام للإتحادية الجزائرية للفروسية، بالرئيسة الحالية للإتحادية، فهيمة صبيان وكل أعضاء المكتب الفدرالي، وعرض هؤلاء عليه العودة إلى "البيت" وتمكين الإتحادية ورياضة الفروسية من الإستفادة من خبرته، حتى أن مسؤولي اتحادية الفروسية قدّموا له عرضا مغريا.

ومن غير المستبعد أن يسجل نذير بوزناد عودته إلى الاتحادية الجزائرية للفروسية بداية من يوم الأحد المقبل، حين يتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي تسبق التعيين الرسمي.

وسبق لبوزناد شغل منصب أمين عام على مستوى اتحادية الفروسية ثم رابطة كرة القدم المحترفة، ثم تولى المنصب ذاته على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حين بلغت "الفاف"، في عهد رئيسها، محمد روراوة، مستوى عال من حيث التسيير، ليخوض نذير بوزناد، بعد ذلك، تجارب على مستوى الأندية المحترفة، فشغل منصب أمين عام لنادي شباب أهلي البرج ثم بعدها منصب مدير عام لنفس النادي، ثم تولى بعدها منصب أمين عام لنادي إتحاد الجزائر ونفس المنصب شغله في نادي شبيبة القبائل.

وتولى بوزناد، أيضا، مسؤوليات على مستوى وزارة الشباب والرياضة لفترات متقطعة.