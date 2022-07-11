تمكنت، مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان، زوال الاثنين، من اخماد حريق اندلع بغابة دوار أولاد زبان ببلدية الرمكة ، والتي تعتبر رئة الولاية باعتبارها تتربع على مساحة شاسعة من الأراضي الغابية.

قالت ذات المصالح، في بيانها، بأن حريق قد اندلع في حدود الساعة الواحد والنثف، بغابة دوار اولاد زيان بلدية ودائرة الرمكة، وهذا اثر اعلامهم من طرف مصالح الغابات. حيث تدخلت نجدات الوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى بعتاد تمثل 2 شاحنات اطفاء وسيارة اسعاف وتعداد بشري 2 ضابط و 2 صف ضابط و 9 اعوان. وأضافت بأن المواقد المشتعلة من دوار اولاد زيان وارتفاع محسوس في درجات الحرارة تم استنفار الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية غليزان حيث تم تسخير عتاد تمثل في 6 شاحنات اطفاء و 19 عون وشاركت في عملية إخماد الحريق كل من مصالح الغابات وافراد الجيش الوطني الشعبي وحضور فرقة الدرك الوطني والسلطات المحلية ممثلة في رئيس دائرة الرمكة.

تم اخماد الحريق نهائيا والسيطرة عليه ومنع وصوله الى ممتلكات وسكنات دوار اولاد زيان وتم تسجيل خسائر مادية تمثلت في 3 هكتار من الصنوبر الحلبي والاحراش وهكتار.