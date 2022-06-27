هبطت أسهم تويتر، اليوم الاثنين، بعدما أعلن إيلون ماسك انسحابه من شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليون دولار.



وزعم ماسك أنه انسحب من الصفقة بعدما فشل القائمون على تويتر في تزويده بمعلومات كافية عن الحسابات الوهمية بالمنصة.



ويعتزم مجلس إدارة تويتر اتخاذ إجراء قانوني من أجل استكمال الصفقة، وتعاقد مع شركة محاماة كبيرة لهذا الغرض.



وغرد ماسك، قائلا إن منصة تويتر ستحتاج أن "تكشف معلومات عن أجهزة النشر الآلي المزعجة" في المحكمة.



ثم غرد بصورة لممثل الأفلام القتالية الأمريكي تشاك نوريس وهو يلعب الشطرنج، مع تعليق له باستخدام أحد مصطلحات اللعبة يقول فيه مازحا "هزمتك".

وكان ماسك -وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)- هدد بإلغاء الصفقة إذا لم تقدم تويتر دليلا على أن الحسابات الوهمية لديها أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على المنصة.



وبإلغائه اتفاق الشراء الذي وقعه أبريل الماضي، يفتح ماسك الباب أمام معركة قضائية مع تويتر على رسوم فسخ الصفقة، التي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.