أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن السلطات فرضت حالة الطوارئ فى 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف، وفى تصريحات سابقة، طلبت سلطات منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا إعلان حالة الطوارئ فى مواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف التى تشهدها المنطقة، بعد أن كان الشتاء دافئًا بشكل غير معتاد.



وقد بدأت السلطات المحلية فى أنحاء كثيرة من إيطاليا بتقنين المياه، بسبب موجة الجفاف المستمرة، لا بل أن بعض البلديات بدأت بحظر أنشطة تستهلك كميات كبيرة من المياه.



كما أن الجفاف بات يلحق ضرراً قوياً بالحقول الزراعية فى البلاد، ومن المرجح أن تستمر آثاره خلال الأشهر القادمة.



يعد نهر بو أطول نهر في إيطاليا ويمتد لمسافة تزيد عن 650 كيلومترًا (400 ميل) عبر شمال إيطاليا الثري. ومع ذلك ، جفت العديد من أجزاء المجرى المائي ويقول المزارعون إن التدفق ضعيف لدرجة أن مياه البحر تتسرب إلى الداخل ، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل.



وقالت الحكومة: "تهدف حالة الطوارئ إلى إدارة الوضع الحالي بوسائل وصلاحيات غير عادية ، مع إغاثة ومساعدة السكان المتضررين".



وأضافت أنه يمكن اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل للتعامل مع الجفاف الذي تقول سلطات المياه إنه يؤثر بشكل متزايد على وسط إيطاليا بعد شتاء وربيع شديد الجفاف يعقبهما صيف حار بشكل استثنائي.



ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراجي كان يفكر أيضًا في تعيين مفوض لتنسيق الاستجابة للجفاف ، بطريقة مماثلة حيث أنشأت الحكومة مفوضًا للإشراف على أزمة كوفيد -19.