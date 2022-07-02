نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الإثنين، أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء بعدسة التلسكوب الفضائي "جيمس ويب".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض، ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوماً "تاريخياً"، ونشرت هذه الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق "جيمس ويب"، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وقالت "ناسا" إن هذه الصورة هي "الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم"، ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكن التلسكوب "جيمس ويب" مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك، وتظهر في الصورة التي نشرتها "ناسا" آلاف المجرات.

ومن المقرّر أن تنشر "ناسا"، الثلاثاء، صوراً أخرى التقطها التلسكوب نفسه خلال حفل ينتظره بفارغ الصبر عشاق الفضاء حول العالم