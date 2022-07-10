تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام في الصين، حيث تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.84بالمائة إلى 102.17 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.71بالمائة إلى 105.27 دولار للبرميل.

وتسجل السلطات الصينية زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وفي الوقت ذاته تتخذ تدابير للحد من انتشار العدوى، فقد تأثر أكثر من 30 مليون صيني بالفعل بالقيود المفروضة على السفر، بطريقة أو بأخرى.

ويخشى المشاركون في سوق الطاقة أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الجديد إلى انخفاض الطلب على الوقود في أكبر مستورد للهيدروكربونات في العالم، أي الصين.