توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 28 في شطره العابر لبلدية ڤلال الواقعة جنوب مدينة سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إن فرق وحدتها بعين ولمان تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة وستا وعشرين دقيقة (23:26) لنجدة ضحايا حادث مرور خطير، وقع بالطريق الوطني رقم 28 بنواحي المعذر في بلدية ڤلال جنوب سطيف، نجم عن تصادم عنيف لسيارة سياحية وشاحنة من الحجم الصغير لنقل البضائع.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخصين في عين المكان بالغين من العمر 30 و42 سنة، وإصابة سائقي المركبتين 27 و52 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعاف وإجلاء كل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، بعد انهاء المصالح المعنية لتحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث الأليم.