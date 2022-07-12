أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل "هواري بومدين"، على الحفل السنوي لتخرج الدفعات.

وقد أعطى الرئيس تبون الموافقة على تسمية الدفعات المتخرجة بإسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوالصوف، المدعو "سي مبروك" الذي وافته المنية سنة 1980 عن عمر ناهز الـ54 سنة بعد مسار ثوري ونضالي حافل بالتضحيات في سبيل الوطن.

واستهل الحفل التقليدي الذي يأتي تتويجا لتخرج الدفعات من مختلف المؤسسات التكوينية للجيش الشعبي الوطني برسم السنة الدراسية 2021-2022، باستقبال رئيس الجمهورية من طرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مرفوقا بقائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء علي سيدان وقائد الأكاديمية، اللواء سالمي باشا.

كما كان في استقباله أيضا قائد الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن علي وكذا قادة القوات للجيش الوطني الشعبي.

وبعد أن أستعرض تشكيلة عسكرية أدت له التحية الشرفية عند مدخل الاكاديمية، وعزف النشيد الوطني، وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لإسم الرئيس الراحل هواري بومدين و قرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.

وقد تميزت انطلاقة الحفل بتحليق سرب من الطائرات زينت سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية قبل أن يلقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة بهذه المناسبة التي حضرها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، براهيم بوغالي، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وأعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر وعائلات المتخرجين والأسرة الثورية.