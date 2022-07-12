كشف رئيس فرع الإعلام والاتصال للبعثة الجزائرية للحج لموسم 2022م/1443هـ، كمال بلعسل، اليوم الثلاثاء، عن موعد أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن والتي ستكون يوم 15 جويلية الجاري.

وأوضح بلعسل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن بعد اتمامهم أداء مناسك شعيرة الحج، ستكون يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من مطار جدة باتجاه مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وأضاف في ذات السياق، بأن تعداد رحلات الإياب بالنسبة للحجاج الجزائريين يعادل تعداد رحلات الإقلاع التي كانت من مطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث بالنسبة لموعد أول رحلة للعودة والتي كانت مقررة يوم 16 جويلية "أمر عادي" ومرتبط بحركة الملاحة الجوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر.

وبخصوص سير موسم حج 2022م/1443هـ، أكد بلعسل أنه "تم ومر في ظروف حسنة، ولم يسجل خلاله أي حالات لمفقودين أو وفيات أو مرضى بشكل يثير الهلع أو الخوف'‘، كما لم تسجل البعثة "أي إصابات من أي نوع في وسط حجاجنا الميامين".

وفي ذات الصدد، أضاف المتحدث أن "الأمور كانت عادية داخل الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة من حيث استقبال الحجاج وتوفير كل ما يحتاجون إليه، وكذا الأمر داخل مخيمات عرفة أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى أو أثناء رمي الجمرات، ثم العودة اليوم إلى مكة بالنسبة لبعض الأفواج.

للإشارة، قدرت حصة الجزائر من حج هذا الموسم بـ 18697 حاج وتعادل هذه الحصة نسبة 45 بالمائة من حصتها في السنوات الأخيرة، قبل أن يتم تقليصها من قبل السلطات السعودية كما بالنسبة لبعثات باقي الدول بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وكانت أولى رحلات حج هذا الموسم قد انطلقت في 15 جوان المنصرم من مطار هواري بومدين الدولي، على أن تكون آخر رحلات الإياب مع بداية أوت المقبل، حسب ما كشف عنه في وقت سابق المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني.