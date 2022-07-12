أثنى الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على الرعاية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ولأفراده.

وقال الفريق أول شنڤريحة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل التخرج السنوي للدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال "أن الجيش الوطني الشعبي لعب دورا مشهودا في مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة تجسد من خلال الانجازات الكثيرة المحققة منذ الاستقلال على غرار بناء قدراته الذاتية وتأهيل موارده البشرية وتشييد منشآته الدفاعية والتكوينية ومساهمته الفاعلة في التنمية الوطنية كما كان جيشنا العتيد عنوانا دائما لوحدة الوطن المفدى".

وأضاف الفريق أول، أن هياكل التكوين وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية لشرشال شكلت مشتلة حقيقية للرجال وبوتقة تنصهر فيها طاقات أبنائنا من كل ربوع وطننا الفسيح تتشارك وتتضافر فيها جهودهم وتتوحد خصوصياتهم من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن.