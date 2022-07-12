سيستقبل قطاع التربية الوطنية تحسبا للدخول المدرسي 2022-2023 قرابة 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد.

وخلال ندوة وطنية خاصة بدراسة الملفات المرتبطة بالدخول المدرسي 2022-2023، أوضح بلعابد أن تقديرات القطاع "تشير إلى أننا نقترب من عتبة 11 مليون تلميذ عبر المستويات التعليمية خلال السنة الدراسية المقبلة، منهم 425625 تلميذ جديد سيلتحقون لأول مرة بالمدرسة، أي ما يقارب ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمائة من تعداد التلاميذ".

وعليه، سيستقبل قطاع التربية الوطنية -وفق الوزير- 642 977 10 تلميذ في كل أطوار التعليم، موزعين على 353175 فوجا تربويا على أن يضمن التأطير البيداغوجي لهؤلاء التلاميذ 529826 أستاذا.

وبخصوص نقاط بيع الكتب المدرسية، أكد الوزير، أن المؤسسات التربوية هي أحسن مكان لبيع الكتاب وهو المكان الطبيعي الذي يقصده ولي التلميذ. وأضاف بلعابد أن سعر الكتاب لم يطرأ عليه أي تغيير .