نجح الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على توقيع البرتغالي، روي فيتوريا، للعمل مدرباً للمنتخب المصري بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، في صفقة تدريبية كبرى يؤمن بها خليفة إيهاب جلال لقيادة "الفراعنة" فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.

ووقع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ممثلا عن المجلس مع روي فيتوريا، على عقد لمدة أربع سنوات مقبلة لقيادة الفريق المصري.

ويُعد التعاقد مع فيتوريا صاحب الـ 52 سنة والذي تم الإعلان عنه، الثلاثاء، خطوة جيدة من جانب اتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية في ظل التاريخ الرائع الذي يملكه المدرب في مسيرته.

ويملك المدرب البرتغالي، روي فيتوريا تجربة عربية ناجحة، حينما قاد نادي النصر السعودي بين عامي 2018، 2020 وحقق معه لقب بطل الدوري السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة بخلاف تجارب أوروبية كبرى.