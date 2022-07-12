كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، أن موسم الحج لهذه السنة كان ناجحا بعد غياب دام سنتين.

وقال بلمهدي في فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية على "فايسبوك"، "إن اليوم يعود الحجاج في أخر يوم من أيام التشريق من منى بعد أن أدوا مناسكهم بحمد الله تعالى في موسم استثنائي لكنه ناجح خاصة بعدما تلقوا توجيهات من المرشدين، بحيث لم تسجل عندنا وفيات ولا مرضى في المستشفيات".

وأضاف الوزير، أن خطبة عرفة التي كانت جامعة ألقيت كالعادة في مخيمات الحجاج كما قامت بها كل البعثات العربية والإسلامية.