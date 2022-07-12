تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطنية بمرجة سيدي عابد، بولاية غليزان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة أنابيب الغاز النحاسية عبر إقليم ولاية غليزان، بناءا على شكوى مقدمة من طرف الحارس المكلف بحراسة مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم ببلدية مرجة سيدي عابد مفادها تعرض أحد العمارات التابعة للمشروع والتي هي في طور الإنجاز إلى تخريب شبكة توزيع الغاز وسرقة الأنابيب النحاسية، بعد تفعيل عنصر الإستعلامات وفي ظرف وجيز تم توقيف شخصي متورطين في القضية، مع استرجاع 45.5 كيلوغرام من الأنابيب النحاسية.

وتم تقديم المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق.