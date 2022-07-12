نظم، ظهيرة اليوم، العشرات من سكان بلدية وادي الجمعة المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية منددبن بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تزامنت مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، ماحرمهم من تشغيل اجهزتهم الكهرومنزلية خاصة منها المكييفات الهوائية والثلاجات لتمتد المعاناة لتشمل أصحاب المحلات التجارية.

وقال عدد من المحتجين، لـ"الخبر" بأنهم سئموا الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي والتي تمتد لساعات وفي أوقات مختلفة.

وأضاف الناقمون من الوضع الذي وصفوه بالمزري، بأن الوضع الراهن المتسم بالانقطاعات المتكررة، في هذه الأيام التي تسهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة، حرمهم من تشغيل أحهزتهم الكهرومنولية لاسيما المكييفات الهوائية التي لايمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى الثلاجات لحفض المواد الغذاىية بما فيها لحوم الاضاحي التي أصبحت مهددة بالفساد.

وما حرز في أنفسهم، بأن فئة من المواطنين، خاصة منهم كبار السن يحتاجون إلى تشغيل المكييفات بالإضافة إلى المرضى أصحاب الربو.

وأكدوا في استغاثتهم، بأن وادي الجمعة لم تعرف مثل هذه الانقطاعات خلال السنوات المنصرم ولم يهضموا تبرير تخفيض الضغط عن الشبكة.

وفي سياق سرد المعاناة، قال أحد التجار بأنهم يتخوفون من فساد المواد الغذاىية وحتى أصحاب محلات المثلجات أكدوا بأنهم يعمدون في بعض الاحياء إلى رمي بعضها.

وخلص الناقمون من الوضع بضرورة تدخل المصالح المعنية و معالجة المشكل على أن لا يقتصر قطع التيار الكهربائي عن بلدية وادي الجمعة.