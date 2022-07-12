أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوزارة لم تتخل عن بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.

و أشار الى أن المرافق الأخرى والمعارض المخصصة لبيع الكتاب المدرسي "تأتي لدعم هذه العملية وليس لتعويضها".

وأوضح بلعابد خلال إشرافه على ندوة وطنية لمديرية التربية خصصت لتقييم العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي القادم، أن "المؤسسة التعليمية التي يرتادها التلاميذ ويعرفها الاولياء هي المكان المفضل لبيع الكتاب المدرسي"، مؤكدا أن الوزارة "لم تتخل أبدا عن عملية بيع هذا الكتاب وبنفس الاسعار التي لن يطرأ عليها أي تغيير".

وأضاف أنه تحسبا للدخول المدرسي القادم، سيتم فتح 34 نقطة بيع دائمة على المستوى الوطني ونقطة بيع واحدة على الاقل على مستوى كل بلدية، بالإضافة الى تنظيم معارض عبر كل ولايات الوطن، زيادة على اعتماد 1478 مكتبة خاصة لنفس الغرض.

كما تطرق الوزيرإلى اعتماد البيع الالكتروني للكتاب المدرسي بمقتضى تجديد اتفاقية الشراكة بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وشركة خاصة مع ضمان خدمة توصيل الكتاب الى طالبيه في مكان تواجدهم.