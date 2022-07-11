دعا غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا للانتهاء مما أسماه “الإسلام القنصلي في فرنسا”، ووقف استيراد ما وصفه بصراعات الأنظمة على التراب الفرنسي.

في حوار مطول له مع مجلة جون أفريك الفرنسية، طالب غالب بن الشيخ وهو أحد أبرز المنظرين حول قضايا الإسلام والفكر الإسلامي في فرنسا، بإعادة النظر في التعامل مع التأثير الخارجي على النشاط الديني الإسلامي في التراب الفرنسي.

وقال بن الشيخ، الذي يقود مؤسسة إسلام فرنسا منذ عدة سنوات خلفا لجون بيار شوفنمان، إنه يرى التأثير الجزائري المغربي على المسلمين في فرنسا “مفجعا ومؤلما”، مؤكدا على ضرورة وضع حد لما يسمى بالإسلام “القنصلي”. وأضاف “لا نحتاج لجلب أئمة يظل بعضهم أسرى مجتمعاتهم الأصلية ويعتقدون عند وصولهم إلى هنا أن المجتمع الفرنسي فاسد”.

وتابع قائلا “يجب علينا أيضا التوقف عن استيراد صراع الأنظمة على الأراضي الفرنسية عن طريق الإخضاع (تبعية قادة المؤسسات الإسلامية في فرنسا لأنظمة متصارعة)، والتوقف عن اعتبار بعض أماكن العبادة الفرنسية بمثابة أوكار للجواسيس. دعونا نتمنى أن تحدث نهاية لهذا الإسلام القنصلي حقيقة”.