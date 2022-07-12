ارتفعت أسعار بترول صحارى بلاند، الخام المرجعي الجزائري، ب 03ر13 دولار خلال شهر جوان الماضي مقارنة بشهر ماي، مدعمة أساسا بارتفاع الطلب على الخام.

و حسب التقرير الشهري للمنظمة اوبك اليوم الثلاثاء، فان " المعدل الشهري لسعر الخام الجزائري ارتفع من 115،28 دولار للبرميل في مايو الماضي إلى 128،31 دولار في شهر جوان مسجلا بذلك زيادة ب 11،3 بالمائة".

و على أساس هذه الزيادة، احتل بترول صحارى بلاند المركز الأول ضمن أغلى الخامات خلال شهر ماي و المركز ال13 ضمن خامات الأوبك، حسب التقرير.

و يأتي هذا الارتفاع في ظرف تميز بارتفاع في أسعار الخام بالسوق العالمية للشهر الثاني على التوالي، مدعمة أساسا ب "أساسيات السوق البترولية وارتفاع الطلب على الخام"، حسب المنظمة