تم إيداع ما يزيد عن 5ر7 مليار دينار من المدخرات عبر مختلف الشبابيك و الوكالات المخصصة للصيرفة الإسلامية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية على المستوى الوطني، خلال سنة واحدة.

واعتبر المدير المركزي المكلف بالتدقيق الشرعي لهذا البنك، تومي جمال، في تدخله خلال يوم دراسي حول الصيرفة الإسلامية، من تنظيم المديرية الجهوية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بتيزي وزو بالتنسيق مع المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، أن هذا الحجم من الأموال المودعة "جد ضخم".

كما شهدت نفس الفترة الزمنية "فتح 9200 حساب بنكي على مستوى شبابيك و وكالات الصيرفة الإسلامية التابعة لبنك بدر"، وفق نفس المسؤول الذي أشار إلى افتتاح 46 شباكا للصيرفة الإسلامية، وطنيا، و ثلاث وكالات مخصصة حصريا لهذا المنتج بولايات الجزائر العاصمة و البليدة و غليزان، إلى يومنا هذا.