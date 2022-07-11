كشف بدر الدين القمّودي، الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في البرلمان التونسي، أن القضاء الفرنسي أصدر أخيرا “حكما ابتدائيا” يقضي برفع التجميد عن خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من الأملاك والأموال المصادرة بذريعة عدم اتخاذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وقال القمّودي، إن حليمة ونسرين بن علي، ابنتي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأطرافا أخرى يعملون للحصول على هذه الأموال، منتقدا تقصير الدولة التونسية، التي قال إنها لم تقم بتحرك جدي بخصوص هذا الملف، “ولم يبقَ سوى شهر واحد لاستئناف الأحكام حتى يقع منعهم من وضع يدهم على هذه الأموال وسحبها لفائدتهما”.

كما عبّر القمودي عن استغرابه من “منح سفارة تونس في أبوظبي جواز سفر لكل من حليمة ونسرين بن علي، فيما رفضت فرنسا منحهمها التأشيرة”، داعيا الرئيس قيس سعيد لإيلاء الأهمية القصوى لملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة خلال حكم النظام السابق