Les enseignants et fonctionnaires de l’école supérieure des sciences appliquées d’Alger ont protesté, aujourd’hui, devant le siège de leur école contre une probable décision de transfert de leur école vers un autre lieu.

Les enseignants et fonctionnaires se sont rassemblés devant leur école sise à Beb El Oued et brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non au transfert vers le site de Dergana », situé à l’Est d’Alger.

Notons que des représentants des protestataires ont exprimé à l’administration et à la tutelle le refus de la majorité des enseignants et fonctionnaires de cette école de leur transfert obligatoire vers le site de Dergana.

Ils ont, notamment, dénoncé l’obscurité qui entoure le devenir de cette école et affirmé qu’une telle décision ne peut être prise sans concertation des concernés au préalable.