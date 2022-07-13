أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".

وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.

وهاجم الآلاف من المتظاهرين مكتب رئيس الوزراء، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اجتياح المجمع.

وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة "فرانس برس" إن "هناك احتجاجات مستمرة خارج مكتب رئيس الوزراء في كولومبو ونحن بحاجة إلى فرض حظر التجول لاحتواء الوضع". مضيفا إنهم تلقوا أوامر بقمع المتظاهرين الذين عرقلوا عمل الدولة.

هذا واجتاح عشرات الآلاف من الرجال والنساء مقر إقامة راجاباكسا الرسمي يوم السبت، مما أجبره على الفرار إلى قاعدة عسكرية ثم الفرار من البلاد في وقت لاحق