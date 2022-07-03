رفع موقع "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما وفقا لما كشفته وثائق تم تقديمها إلى محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وجاء في الوثيقة: "بدأ موقع تويتر هذه الدعوى لمنع ماسك من مزيد من الانتهاك، وإجبار ماسك على الامتثال لالتزاماته القانونية، وفرض استكمال الاندماج بعد استيفاء عدة شروط لم تكن مستوفاة".

واعتبرت شركة تويتر أن انسحاب إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار "لاغٍ وغير مبرر"، مؤكدة أنها التزمت بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أفريل الماضي.

ويتّهم الملياردير إيلون ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي أبرم في أفريل، وخاصة بما قال إنه "عدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيّفة على المنصة"، لكن محامي الشركة وصفوا قرار ماسك بالتخلي عن شراء الشركة بأنه باطل.