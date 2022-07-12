اتفقت إدارة وفاق سطيف بصفة رسمية مع المدير الفني السابق لنادي الأهلي والمنتخب المصري حسام البدري للإشراف على العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين، حسب ما أفادت أمس الثلاثاء إدارة الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأوضح المدير الرياضي الجديد للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إدارة الوفاق اتفقت بصفة رسمية مع التقني المصري حسام البدري على كل التفاصيل للإشراف على العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين خلفا للمدرب الصربي داركو نوفيتش الذي أشرف على الفريق نهاية الموسم الماضي.

وفي سياق متصل يتعلق بتحضيرات إدارة النسر الأسود للموسم المقبل 2022-2023 أكد ذات المتحدث بأن إدارته مقبلة على تغييرات كبيرة ستمس تشكيلة الوفاق وكذا تركيبة المكتب المسير سعيا من الإدارة إلى إعادة الفريق إلى منصة التتويجات ومواصلة حصد الألقاب على حد قول ذات المتحدث.

وسيتم ترسيم الصفقة حسب العرباوي في أقرب الآجال تحسبا لقرب انطلاق التحضيرات للموسم الجديد الذي يعول فيه الوفاق على استرجاع مكانته مع الكبار حيث أنهى النسر الأسود الموسم الماضي على غير العادة منذ سنوات في المرتبة السادسة وذلك بالرغم من وصوله إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بإمكانات منعدمة وإقصائه بشرف أمام العملاق الأهلي المصري.