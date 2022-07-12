ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه أمس إلى مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أفريل الماضي.

وعلى الرغم من ذلك كانت المكاسب محدودة، بالحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق، مع تجدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. بحلول الساعة 08:20 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.67 بالمائة، مسجلًا 100.16 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 0.83 بالمائة، إلى 96.64 دولارًا للبرميل، وهو أقلّ تسوية منذ أفريل 2022. و

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على تراجع بنحو 8 بالمائة، مع صدور تقرير أوبك الشهري، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.