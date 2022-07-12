قام وزير النقل منجي عبد الله، أمس الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم لمعاينة عدد من المشاريع القطاعية.

وحسب بيان وزارة النقل، فإن الوزير عاين مدى تقدم إنجاز مشروع خط ترامواي مستغانم الذي يمتد على طول 14.2 كلم، و24 محطة، والإشراف على انطلاق التجارب التقنية.

في هذا السياق، أبدى الوزير أسفه على تأخر استلام هذا المشروع الهيكلي، بسبب عدم التزام أحد المتعاملين بتعهداته التعاقدية، مطالبا بمستحقاته المالية التي تم التكفل بجانب منها في إطار الغلاف المالي الممنوح للقطاع مؤخرا، كما أسدى الوزير تعليمات للقائمين على هذا المشروع لدعوة هذا المتعامل للتكفل بمهامه، وفي حالة الرفض، التفكير في حل بديل قصد وضع هذا المشروع قيد الاستغلال التجاري نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.

كما تفقد الوزير مشروع مطار مستغانم، أين طالب بضرورة تسوية المشاكل العالقة، وإتمام أشغال السياج المحيط بالمطار، مع الحرص على استغلاله في أقرب الآجال من خلال خلق نشاط وحركية على مستواه، في مختلف مجالات الطيران، مثل الإسعاف والبريد والتكوين والسياحة.