قدم مدير مطار بن غوريون في الكيان الصهيوني، استقالته بسبب الفوضى المستمرة وقضية تكدس الحقائب وضياعها، تزامنا مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة.

وأفادت مصادر بأن عودة المطار للعمل بهذه الكمية الكبيرة من المسافرين يوميا بعد رفع القيود بعد جائحة كورونا، وتقليص عدد الموظفين وعدد المسافرين الكبير، أدى إلى عدم القدرة على مواكبة العمل بشكل منظم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.

حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الصهيونية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بالماحيم الجوية.