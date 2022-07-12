نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 12 جويلية الجاري، عديد العمليات أسفرت عن توقيف (21) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ(01) للإرهابيين و(06) قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـقنطارين (02) و(41) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط قنطارين (02) و(71) كيلوغراما من نفس المادة بالإضافة إلى (172601) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (96) شخصا وضبطت (26) مركبة و(248) مولدا كهربائيا و(150) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن و(08) طن من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (04) أشخاص وضبط (01)مسدسا رشاش من نوع كلاشنيكوف و(01) خزان ذخيرة و(12) بندقية صيد و(6.9) طن من مادة التبغ و(25.3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس وتبسة وخنشلة والوادي وبسكرة والجلفة وباتنة وغرداية، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (54358) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (123) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (437) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.