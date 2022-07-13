أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، بأنّه شخصياً شارك في "التخطيط لانقلابات" خارج الولايات المتحدة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

إذ قال بولتون، في معرض تعليق له، عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على مجريات جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول، قال مذيع الشبكة الإخبارية الأمريكية إنّ المرء ليس بحاجة "لأن يكون فذّاً لكي يحاول القيام بانقلاب".

وسارع بولتون إلى الردّ على المذيع قائلاً: "أنا لا أوافقك الرأي.. بصفتي شخصاً ساعد في التخطيط لانقلابات، ليس هنا، بل كما تعلم في الخارج، فهذا أمر يتطلّب الكثير من العمل".

كما شدّد المستشار الرئاسي السابق على أنّ الهجوم الذي شنّه حشد من أنصار ترامب على مقرّ الكونغرس في 6 يناير 2020 لم يكن محاولة انقلاب قام بها ترامب الذي كلّ ما فعله يومئذ هو أنّه كان "يتقلّب بين فكرة وأخرى".

وبولتون الذي اشتهر بمواقفه الهجومية في الدبلوماسية، لم يحدّد الانقلابات التي كان يتحدّث عنها قائلاً: "لن أخوض في التفاصيل"، قبل أن يشير إلى فنزويلا.

وبولتون الذي تولّى مناصب عدّة في ثلاث إدارات جمهورية، كان أحد مهندسي غزو العراق في 2003، كما كان من دعاة توجيه ضربات عسكرية إلى إيران وكوريا الشمالية.