يسدل اليوم الأربعاء، برنامج مواجهات الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد لفئة الرجال، بالعاصمة المصرية القاهرة. وتلعب الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعات الأربع ليتم تحديد هوية المتأهلين رسميا للدور ربع النهائي من المنافسة القارية في طبعتها الـ 25 والمؤهلة لبطولة العالم 2023 في بولندا والسويد.

ويخوض المنتخب الجزائري بداية من الساعة الرابعة مساء، بالقاعة الدولية لمدينة 6 أكتوبر مواجهة مصيرية لا خيار فيها سوى الفوز أمام فهود الغابون.

ووجب على " الخضر" تحقيق الانتصار ورّد الاعتبار عقب الخسارة الأخيرة المدوية على أرض الفراعة أمام غينيا بنتيجة 28 مقابل 22. وعقب الدور التمهيدي، سيتأهل البلدان الأولان عن كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي المقرر الجمعة القادم، علماً أنّ مباراتي المربع الذهبي ستقامان السبت المقبل، على أن تجرى المواجهة النهائية مساء الإثنين 18 جويلية الجاري.

يذكر، أن عبد العزيز درواز المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة اليد والذي شغل مؤخرا منصب محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط 20222، لم يتوان في وقت سابق في فتح النار على المسؤولين الذين تعاقبوا على رئاسة الفيدرالية حيث وصفهم في تصريحات صحفية بالمجرمين وأكد أنهم السبب في نكسة كرة اليد الجزائرية.