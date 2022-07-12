أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تمكّنها من حجز ما يقارب 8 كيلوغرامات من القنب الهندي وأزيد من 20 ألف قرص مهلوس في جوان الأخير.

وجاء في حصيلة للمصالح ذاتها أنّ "فرق الشرطة القضائية، عالجت خلال شهر جوان عدة قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، الجنايات والجنح ضد الأسرة، حمل سلاح أبيض محظور، المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة والجرائم المعلوماتية".

وبخصوص قضايا المخدرات، أفاد البيان: "تمّ حجز ما يقارب 8 كيلوغرامات من القنب الهندي وأزيد من 20.800 قرص مؤثر، إلى جانب أزيد من 500 غرام من مادتي الكوكايين والهيروين و14 قارورة من المحاليل المخدرة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم "تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً".

من جهة أخرى، سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، خلال ذات الفترة، 12157 مخالفة مرورية و61 حادث مرور أفضى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 61 آخرين بجروح، كما قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة بـ 1406 عمليات مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة وتنفيذ 126 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

ولفت البيان إلى أنّ مصالح الأمن تضع خط النجدة 17 والخط الأخضر 1548 وتطبيق "ألو شرطة" تحت تصرف المواطن للتبليغ.