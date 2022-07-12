عقد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، لقاء تقييميا مع مدراء الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها، عبر تقنية التحاضر عن بعد، شدد خلاله على أهمية تحسين ظروف الاستقبال للمرضى وذويهم، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن مدراء الصحة قدموا خلال هذا اللقاء "جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج مشاريع مصالح الاستعمالات الطبية الجراحية والعيادات المتعددة الخدمات وتلك التي تم استحداثها وإعادة تهيئتها".

وبالمناسبة، أمر المسؤول الأول عن القطاع "بتسريع وتيرة الإنجاز بالولايات التي عرفت نوعا من التأخر، تطبيقا للتعليمة التي تتضمن جدول ولوحة الإنجازات لكل ولاية".

في نفس السياق، تطرق الوزير إلى "عدد من المشاريع الأخرى الجاري إنجازها في ولاية الجزائر، والمتمثلة في مصالح العناية المركزة في كل من المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس والمؤسسة الاستشفائية القطار، الى جانب مركز مكافحة سرطان الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي، والذي سيتم تدشينه في أقرب الآجال ومصلحة التداوي بالأشعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس".

كما شدد بن بوزيد على "أهمية تحسين ظروف الاستقبال للمرضى وذويهم من خلال تكوين أعوان الاستقبال والتوجيه"، مؤكدا على "ضرورة احترام الآجال المعلن عنها والامتثال الصارم للجدول الزمني لتطبيق البرامج المسطرة".