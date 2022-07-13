بدأت مفاوضات بين وفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول حول تسوية قضية الحبوب، ولم تكشف السلطات عن مكان الاجتماع، الذي يعقد خلف أبواب مغلقة للصحافة، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لذات المصدر إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم. وبحسب قوله، فإن المفاوضات تأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

هذا وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن العمل في قضية الحبوب يتم من خلال الجيش، وأن توفير المعلومات سيتم من هناك.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن كييف على بعد خطوتين من التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية.

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.