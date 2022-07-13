تتعرض مناطق شاسعة من وسط وجنوب الصين لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وسجلت العديد من المناطق ارتفاعا قياسيا.

وحسب ما نقلت "بي بي سي" أصدرت السلطات حتى الآن 90 تحذيرا، وصفت بأنها الأعلى.

وفي مدينة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو فتحت السلطات ملاجئ مكيفة معدة أصلا للحماية من الغارات الجوية للسماح للسكان بالاحتماء من موجات الحر الشديد.

وفي تشونغ تشينغ تضررت بعض أسقف المنازل بسبب الحرارة، إذ ذاب القطران الذي يستخدم لتثبيت بلاط القرميد الأحمر على سقوف المباني الصينية.

وطلبت شنغهاي -التي لا تزال تكافح للحد من تفشي مرض كوفيد-19- من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، الاستعداد للطقس الحار هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد مدينة ووهان ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.