أكد رحيم سترلينغ مهاجم إنجلترا رحيله عن مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي اليوم الأربعاء وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي تشيلسي.

وخاض سترلينغ 225 مقابلة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع سيتي وأحرز 91 هدفا بالمسابقة بعد انضمامه من ليفربول في 2015.

وقال في بيان عبر تويتر": "إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دورا هائلا في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير التي دعمت الفريق بلا كلل.

"إلى كل المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق أي شيء.

" وأضاف "يا لها من رحلة، أنا ممتن لكل لحظات الصعود والهبوط، أوقات الانكسار اختبرت قوتي وساعدتني في النهوض أمامكم وتقديم أفضل نسخة مني".

وتابع: "وصلت إلى مانشستر حين كنت أبلغ 20 عاما، واليوم أغادر رجلا، شكرا على الدعم الأبدي،،،".

وعلق الدولي الجزائري رياض محرز على رحيل زميله في نادي " السكاي بلو"، وغرّد عبر صفحته الرسمية على تويتر وكتب: "لحظات لاتنسى سأفتقدك يا أخي"، وأرفق التغريدة بصورة تجمعهما على ملعب الاتحاد.