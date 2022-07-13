حاصرت، عصر اليوم، عائلات منكوبة بالبنايات المصنفة بالحمراء، و المشهورة ببازارت الموت بقلب مدينة البليدة ، ديوان رئيس الدائرة، وسط طوق أمني، و دعته لترحيلهم الفوري قبل وقوع أي كوارث أخرى بينهم ، خاصة بعد تسجيل انهيارات خطيرة في الفترة الأخيرة، أدت الى وفاة شخص تحت الردم، و تسجيل إصابات بين أطفال و نساء و أزواج .

المتضررون من العائلات استعجلوا الإفراج عن قائمة السكنات الجاهزة، و التعجيل بترحيل العائلات المهددة بخطر الانهيارات كأولوية، موجهين في السياق اللوم و العتاب لمسؤولين، و التساؤل عن الحكمة من عدم الافراج عن الحصة السكنية الخاصة بعاصمة الولاية، و التي لم تعرف عملية توزيع منذ حصة 406 وحدة في 2013، في وقت وصفوا حياتهم بأنها أصبحت محاطة بخطر الردم في أي لحظة .