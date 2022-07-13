شدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية" لمواجهة التهديدات، مبرزا أن احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية "برهنت عن جدارة مدى ارتباط الجيش الوطني الشعبي بالوطن وبالشعب".

وأبرز قوجيل في ختام جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة والتصويت على مشروعي قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري، أن "المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية من أجل الحفاظ على الاستقلال والاقتداء بجيل أول نوفمبر الذي أعطى درسا كبيرا في مجال الوحدة الوطنية".

وأشاد رئيس الغرفة العليا للبرلمان، بـ"المستوى العالي" الذي ميز الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، لكونها "برهنت عن جدارة ارتباط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بالوطن والشعب"، واصفا ذلك بـ"رسالة قوية وجهت للخارج ولأعداء الجزائر تحديدا".

من جهة أخرىـ أكد قوجيل على ضرورة "تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال وضع أسس متينة لتحقيق الاكتفاء الغذائي وهو ما من شأنه تعزيز الاستقلال السياسي".