قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود على مستوى السوق المحلية ابتداء من اليوم الأربعاء وخلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر 2022، بفعل الزيادات المسجلة على أسعار النفط عالميا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر (حكومية)، تنفيذ زيادة على أسعار الوقود بقيمة 50 قرشا (نحو 02ر0 دولار) للتر الواحد، باستثناء البنزين 95 أوكتان الذي تم رفعه بمقدار 100 قرش (نحو 05ر0 دولار).

وعليه صعد سعر لتر البنزين 80 أوكتان من 5ر7 جنيهات (تقريبا 39ر0 دولار) إلى 8 جنيهات (تقريبا 42ر0 دولار)، في حين رفع سعر لتر البنزين 90 أوكتان من 75ر8 جنيهات (قرابة ال 46ر0 دولار) إلى 25ر9 جنيهات (قرابة ال 48ر0 دولار) ، وسعر لتر البنزين 95 أوكتان من 75ر9 جنيهات (قرابة ال 51ر0 دولار) إلى 75ر10جنيهات (قرابة ال 56ر0 دولار).

كما قررت اللجنة تنفيذ زيادة على أسعار المازوت من 75ر6 جنيهات (حوالي 35ر0 دولار) إلى 25ر7 جنيهات (حوالي 38ر0 دولار).