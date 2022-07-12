منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، اليوم الأربعاء، 22 رخصة للاستكشاف المنجمي من مجموع 38 موقع تم عرضهم على المزايدة وذلك بتكلفة 930 مليون دج.

تم منح هذه السندات عقب الدورة الـ51 لمزايدة رخص الاستكشاف المنجمية، التي خصت مناقصتها الوطنية التي أطلقت يوم 30 مايو 2021 الاستكشاف المنجمي ل38 موقعا على مستوى 12 ولاية.

اقترحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في إطار هذه العملية، 38 موقعا من بينها 12 موقعا لاستكشاف المواد الموجهة لإنتاج أحجار التزيين على غرار الرخام والحجر الجيري والاونيكس و26 موقعا آخر لاستكشاف المواد الموجهة لانتاج مواد البناء كالرمل والجبس والطين، حسبما أوضحه رئيس الوكالة، سماعيل الجوزي خلال لقاء صحفي عقب هذه الدورة.

وأضاف السيد الجوزي أنه خلال مرحلة العروض المالية هذه "تم تلقي 52 ظرفا تم رفض واحد منها بسبب نقص المعلومات في الصك البنكي"، موضحا أنه "تم منح 22 موقعا من بينها 10 مواقع رملية و 9 مواقع للرخام والأونيكس".