تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على نظيره الغابوني بنتيجة 25-23 (الشوط الأول: 16-12) اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات من الطبعة الـ25 لكاس إفريقيا للأمم- 2022 التي تستضيفها مصر من 11 حتى 18 جويلية الجاري.

بعد الهزيمة المفاجئة المسجلة يوم أمس الثلاثاء أمام غينيا (22-28), استدرك "الخضر" الموقف في اللقاء الثاني و تأهلوا للدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة (سا 19 :00 بتوقيت الجزائر) حيث سيواجهون حامل اللقب و منظم البطولة, العملاق المصري, من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.

وستجمع المباراة الثانية للدور ربع النهائي بين منتخبي غينيا و المغرب.

و تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب النهائي لمونديال-2023 المقرر ببولونيا و السويد.