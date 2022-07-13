13 جولية 2022
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المنتخب الوطني لكرة اليد يتأهل للربع النهائي لكاس إفريقيا للأمم

رياضة
13 جولية 2022 ()
واج/س.أ
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تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال)  على نظيره الغابوني  بنتيجة  25-23 (الشوط الأول: 16-12) اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات من الطبعة الـ25 لكاس إفريقيا للأمم- 2022  التي تستضيفها مصر من 11 حتى 18 جويلية الجاري.

بعد الهزيمة المفاجئة  المسجلة يوم أمس الثلاثاء أمام غينيا (22-28), استدرك "الخضر" الموقف في اللقاء الثاني و تأهلوا للدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة (سا 19 :00 بتوقيت الجزائر) حيث سيواجهون حامل اللقب و منظم البطولة, العملاق المصري, من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.

وستجمع المباراة الثانية للدور ربع النهائي بين منتخبي غينيا و المغرب.

و تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب النهائي لمونديال-2023 المقرر ببولونيا و السويد.

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