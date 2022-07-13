ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص أساسا لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتقديم عروض تتعلق بمدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم الصالون الدولي للمؤسسات المصغرة وكذا الصالون الدولي للمؤسسات الناشئة.

وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي يحدد هذا الأخير بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة.

ويتضمن النص العديد من المزايا المتعلقة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي مثل تطبيق المحاسبة المبسطة، نظام جبائي تفاضلي، تغطية اجتماعية مع استثناء المهن الحرة، النشاطات المقننة والحرفيين من حيز تطبيقه.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

واستمع أعضاء الحكومة، من جهة أخرى، إلى عرض حول تنظيم الصالون الدولي للمؤسسات المصغرة المزمع تنظيمه شهر سبتمبر المقبل.

"افريكا ديسرابت".. أكبر حدث تكنولوجي على المستوى القاري

ويهدف الصالون الدولي للمؤسسات المصغرة إلى أن يكون فرصة لتقديم التجارب الناجحة للمؤسسات المصغرة في الجزائر، المساهمة في ترقية المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل، وكذا تبادل التجارب والخبرات مع بلدان أخرى في المجال ذاته.

وسيشهد هذا الحدث تنظيم ورشات تقنية، ندوات علمية ولقاءات ثنائية « B2B » لصالح الشباب المقاول.

كما تستعد الجزائر لتنظيم صالون "افريكا ديسرابت".. مع نهاية السنة الجارية. وتطمح هذه التظاهرة، التي ستجمع أكبر الفاعلين في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة على غرار كبريات المؤسسات الناشطة في مجال التكنولوجيا، مؤسسات ناشئة وشخصيات بارزة في هذا المجال، أن تكون الحدث التكنولوجي الأكبر على المستوى القاري.

وأخيرا، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية تقييما حول حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري إلى جانب التدابير المتخذة في إطار جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.