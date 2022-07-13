سجلت مصالح أمن ولاية البويرة، خلال شهر جوان من السنة الجارية حسب بيان لها، 271 قضية جزائية تورط فيها 148 شخص منها 110 قضية مرتبطة بالمساس بالأشخاص، أين تورط فيها 78 شخص، غلبت عليها القضايا المتعلقة بالسب والتهديد، و كذا الضرب و الجرح العمدي، حيث أودع منهم 08 أشخاص رهن الحبس المؤقت، واستفاد 18 شخص من استدعاء مباشر.

وأما قضايا المساس بالممتلكات، فبلغت 97 قضية تورط فيها 48 شخص أودع منهم 08 أشخاص رهن الحبس المؤقت، و استفاد 27 شخص من استدعاء مباشر.

و خلال نفس الفترة وحسب ذات البيان، فقد تم معالجة 10 قضايا تتعلق بالإجرام الإلكتروني، تمثلت أساسا في قضايا التشهير، السب، الابتزاز، التهديد و النصب عبر شبكة الأنترنت.

أما قضايا المخدرات، فتمكنت الضبطية القضائية بأمن ولاية البويرة من معالجة 54 قضية، تورط فيها 58 شخص أودع منهم 08 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 43 شخص من الاستدعاء المباشر.