Dans un nouveau rebondissement de l’affaire du transfert des enseignants et fonctionnaires de l’école supérieure des sciences appliquées d’Alger, sise au Lycée Emir Abdelkader de Bab EL Oued, ayant protesté hier contre la décision de leur transfert vers l’école nationale supérieure de technologie ENST de Dergana à l’Est d’Alger, les enseignants concernés viennent d’être informés que leur transfert vers Dergana est à caractère « obligatoire ».

Par ailleurs, les agents techniques de cet institut, qui étaient eux aussi dans la même situation, seront redéployés sur les établissements à proximité de leurs lieux de résidences.

Il est à noter que cette décision intervient afin de restituer ce site « Lycée Emir Abdelkader » au ministère de l’Education Nationale.

Rappelons que ces enseignants en rogne avaient exprimé, hier mardi, leur mécontentement et opposition à cette décision qu’ils ont qualifiée d’ « arbitraire ».

Ils avaient brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non au transfert vers le site de Dergana » et affirmé qu’une telle décision ne peut être prise sans concertation des concernés au préalable.