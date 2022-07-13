يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ووزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، يومي الخميس والجمعة بمدينة لوساكا (زامبيا) في أشغال الدورة الـ 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

"وسيتناول وزراء خارجية الدول الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، خلال هذه الدورة، العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الأجندة القارية للسلم والأمن والتنمية والإندماج"، يضيف البيان.

"كما سيتم اعتماد التدابير التي من شأنها أن تحفز عمل إطارات التعاون القائمة وتعزز النشاط العملياتي الفعلي للمؤسسات الإفريقية الجديدة، على غرار الوكالة الإفريقية للأدوية (AMA)".

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال دراسة عدة تقارير تتعلق على التوالي بـ "الهجرة واللاجئين والنازحين" و"الصحة والسكان ومكافحة المخدرات" و"البنى التحتية الاقليمية والعابرة للقارات"، إضافة إلى موضوع الأمن الغذائي.

و "في الأخير سيقوم المجلس التنفيذي بدراسة مشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2023، وانتخاب أعضاء جدد لبعض الأجهزة الفرعية، على غرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد ومجموعة الحكماء".