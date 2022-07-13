تسود حالة من التشاؤم وسط عائلة شباب بلوزداد، بخصوص مستقبل الفريق القريب، في ظل ظهور مؤشرات قوية تؤكد أن بطل الجزائر في آخر ثلاثة مواسم، سيعاني خلال الموسم المقبل، بسبب قرارات الرئيس محمد بلحاج التي توصف بـ"العشوائية" وكذا تصريحاته المثيرة للجدل.

أول هذه القرارات كان التضحية بالمدرب ماركوس باكيتا، رغم أن التقني البرازيلي وفق بامتياز في قيادة الفريق إلى لقب بطولة الموسم الماضي ونافس بقوة على تأشير المربع الذهبي لرابطة الأبطال الإفريقية أمام صاحب اللقب نادي الوداد البيضاوي، ليعوضه المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي باشر تدريب الفريق مساء أول أمس، دون أن يوقع على عقده لأسباب تبقى مجهولة.

ثاني القرارات التي أثارت الجدل كان إعلان الرئيس بلحاج تسريح الحارس توفيق موساوي بطريقة صادمة للحارس السابق لنادي بارادو (عبر تصريح للرئيس للموقع الرسمي للنادي)، ليتم تعويضه بحارس اتحاد العاصمة ألكسيس قندوز، رغم أن أرقام هذا الأخير أسوء بكثير من أرقام موساوي، الذي رفض أي حل ودي مع الإدارة بشأن عقده الذي يمتد لموسم آخر سوى الحصول على كامل مستحقاته حتى نهاية عقده الذي يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وعلى ضوء هذا لم يتردد موساوي في الحضور في حصة الاستئناف التي جرت مساء أمس بمركز الفندقة بعين البنيان في العاصمة، ليجد المدرب الكوكي نفسه أمام خمسة حراس بحضور قندوز ومعاشو العائد من إعارة إلى فريق اتحاد بلعباس وحارس الرديف رميلي، وأخيرا الحارس بن عبد القادر الذي يرى متتبعون أنه كان الأولى بالرحيل.

وعلى خطى موساوي سار اللاعب كريم عريبي، الذي أعلن رفضه قرار بلحاج مغادرة النادي على سبيل الإعارة وخيّره ما بين تسريحه بشكل نهائي أو الإبقاء عليه في الفريق، علما أن إدارة النادي تواجه نفس الإشكال مع لاعبين آخرين قررت تسريحهم ولازالوا مرتبطين بعقود مثل المغترب نجيب عماري وصبري شرايطية والمهاجم داداش.

يأتي هذا في وقت جدد فيه المهاجم خير الدين مرزوقي رفضه تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي شهر أكتوبر المقبل، وبرر مصدر عليم القرار بعدم رضا ابن عين الدفلى بتصرفات الرئيس محمد بلحاج ومنها تصريحه الذي تحدث فيه عن غياب مهاجمين في الفريق، بعد الخسارة أمام نجم مڤرة.

وعلاوة على ذلك أثار بلحاج أيضا حفيظة ركائز الفريق بقرار الاستغناء غن خدمات القائد شمس الدين نساخ نزولا عند طلب المدرب الكوكي دون الأخذ بعين الاعتبار مكانة اللاعب وقيمته وحتى أرقامه، هو الذي كان لاعبا مثاليا على امتداد المواسم الأربعة الماضية.

وفي ذات السياق، قررت إدارة بلحاج الاستغناء بشكل رسمي عن خدمات مسؤول الفئات الشبانية بوعلام شارف رغم تمسك الأنصار ببقائه في انتظار توضيح الأسباب من طرف الرئيس بلحاج الذي كان قد أعلن عن تنظيم ندوة صحفية قبل أن يتراجع بدعوى إصابته بفيروس كورونا.