تحولت مقبرة سيدي عبد الله ببلدية القور بولاية سبدو المنتدبة جنوب تلمسان أول أمس الثلاثاء، إلى قبلة للمشيعين والمعزين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب ليشهدوا توديع الأطفال الثلاثة أشرف، محمد ووليد الذين قضوا نحبهم مساء يوم الاثنين الماضي بمجمع مائي.

هذا المجمع أنجزته المحافظة السامية للسهوب كي يستغله الموالون بمنطقة الصيادة غير بعيد عن قرية القطيبات مسقط رأس الضحايا، حيث شهدت جنازة الأطفال الثلاث حضورا رسميا مثل الأمين العام لولاية تلمسان ممثلا لوالي الولاية، رئيس دائرة سبدو، مدير المجاهدين، مدير الشؤون الدينية، المدير الولائي للحماية المدنية وقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سبدو المنتدبة، إضافة إلى السلطات المحلية لبلديتي القور وسبدو والكثير من الوفود القادمة من عدة مناطق أخرى.

الجميع قدموا واجب العزاء والمساندة المعنوية والنفسية لعائلات الضحايا، فيما تم تقديم بعض المساعدات من طرف والي ولاية تلمسان كلفتة تضامن وتآزر مع هذه العائلات، إضافة إلى مساعدات أخرى قدمت من طرف مصالح البلدية وكذا من جمعيات ناشطة في الحقل الخيري والجمعوي.

نعش الضحايا الثلاثة قدم من مستشفى سبدو أين كانت الجماهير الغفيرة تنتظر داخل المقبرة، وبعد الدفن توجه الجميع إلى عائلات الضحايا بقرية القطيبات قصد مواساة عائلات المفقودين التي كانت تحت الصدمة، حيث خيم الحزن على المنطقة التي بكى أهلها فقدان ثلاثة من البراءة الذين أرادوا الهروب من حر الصيف إلى برودة الماء فلم يجدوا سوى هذه البركة المائية المعزولة، في ظل غياب المرافق التي قد تكون لهم قبلة في هذه العطلة الصيفية التي يقضيها نظراؤهم من الأطفال على شواطئ البحار والمركبات والمسابح.

في الوقت الذي لم يستطع الرؤساء السابقون لبلدية القور أن يولوا اهتماما لقرى البلدية منها القطييات والكبارتة التي عرفتا تجاهلا كبيرا وظلتا بعيدتين عن أنظار السلطات المحلية، وهو ما عبر عنه أحد أولياء الضحايا الذي قال "عشنا التهميش والإقصاء من طرف بلدية القور في العهدات السابقة، هم لم يفعلوا شيئا لإسعاد أبنائنا الأبرياء الذين لم ينعموا بأدنى المتطلبات، حرمونا من كل شيئ، ألا يستحق أبناؤنا مرافق علمية وثقافية وألعاب تسلية، حسبنا الله ونعم الوكيل، لولا قدر الله الذي سبق وإيماننا به لحملناهم مسؤولية غرق أبنائنا".

ويجمع الكثير أن القرية عرفت في السنوات الماضية تهميشا كبيرا ولا يزورها المسؤولون إلا في المواعيد الانتخابية خاصة المجلسين السابقين زمن البحبوحة المالية.

الاثنين الأسود....

سيظل تاريخ الإثنين 11 جويلية راسخا في أذهان سكان قرية القطيبات، وسيتذكره أهالي المنطقة لسنوات قادمة بعد أن حلت بهم فاجعة كبيرة عصفت بثلاثة من خيرة أطفالها، لقد توجهوا في صبيحة هذا اليوم المشؤوم إلى سد مائي صغير أنجز بمنطقة الصيادة، وظل جافا لعدة أشهر حتى ارتوى بمياه الرعود التي شهدتها المنطقة قبل عيد الأضحى، حيث توجه خمسة أطفال صباحا حسب رواية والد أحد الناجين إلى هذا المجمع المائي، دخل ثلاثة منهم للسباحة، غير أن اثنين منهم رجعا بعد أن كاد أن يدركهما الغرق.

وعند منتصف النهار انتشر الخبر كالنار في الهشيم عن اختفاء ثلاثة أطفال، فهب السكان جميعا عن بكرة أبيهم إلى السد أين عثروا على ثياب الضحايا موضوعة على حافة السد، فتيقن الجميع أنهم غرقى، ولو أن فرضيات أخرى جعلتهم يتوجهون إلى جهات أخرى بحثا عنهم دون جدوى، وبعد إخطار الحماية المدنية، ورئيس الدائرة وكتيبة الدرك الوطني، تم تشكيل فريق بحث يقوده غطاسون جيء بهم من تلمسان والغزوات تابعين للحماية المدنية، أين باشروا عملية البحث داخل المجمع المائي، ولم تدم عملية البحث طويلا حتى تم العثور عليهم عند الساعة الخامسة مساءا من ذلك اليوم وسط حضور شعبي كبير، حيث قام العديد من الشباب بمحاولة البحث قبل وصول الغواصين لكنهم فشلوا.

ليتم انتشال أجسام الأطفال الهزيلة وسط تكبيرات الحاضرين ودموع الأولياء الذين كانوا يتابعون عملية البحث وقلوبهم تشتعل نارا على فقدان فلذات أكبادهم، ليتم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لسبدو، فيما انتشر خبر وفاة ثلاثة أطفال غرقى في كل ربوع الولاية والوطن معا.

"للأسف ليست لدينا الأموال لبناء مسابح في هذه المناطق"

بعد أن عم الغضب سكان القرية على السلطات المحلية لبلدية القور، محملة إياها جزءا من الكارثة بسبب إهمالها لمطالب شباب وأطفال المنطقة في توفير مراكز للراحة والترفيه، منها بناء مسبح أو دار للثقافة يقضي فيها هؤلاء أوقات فراغهم، لا سيما أثناء العطلة الصيفية.

اتصلت "الخبر" بالمدير الولائي للشباب والرياضة لتلمسان عبد الوحيد العياشي الذي قال "إن ظاهرة غرق الأطفال في البرك المائية والسدود لم تقتصر على القرى أو المناطق النائية، بل حدث ذلك حتى قرب شواطئ البحار والمسابح وفي المدن، الأمر يتعدى ذلك، يجب توعية الآباء لأبنائهم وأن نتعاون جميعا على ذلك بمن فيهم المؤسسات التربوية والاجتماعية والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني".

مضيفا "وبالنسبة لإنجاز مسبح بهذه البلدية النائية، أؤكد على أن مديريتنا لا تملك الأموال الكافية لإنجاز مشاريع جديدة من هذا النوع، طالما أن وزارة الداخلية والشباب والرياضية لم تسلمنا الأموال بسبب الوضعية المالية للبلاد، زيادة على انتشار فيروس كورونا".

مسترسلا في حديثه "وفي مقابل ذلك فإننا نقوم حاليا بالإشراف على دخول بعض المسابح حيز الخدمة في إطار تجسيد البرامج السابقة، وبالتالي لدينا اقتراحات كثيرة في هذا الشأن وليست مشاريع قابلة للانجاز سواء في بلدية القور أو غيرها من تراب الولاية".

الطفل العربي أشرف عبد المؤمن... كان يحلم بامتلاك هاتف ذكي

رحل الطفل العربي أشرف عبد المؤمن صاحب 14 ربيعا وهو الذي كان يضفي على منزل أبيه جمال مزحة من الأنس في وسط هذه الدنيا الموحشة، كيف لا وهو البكر الذي استهل به شجرة العائلة الصغيرة، رحل وهو يدرس في السنة الثانية متوسط بمتوسطة الإخوة سليماني ببلدية القور، فيقول عنه والده جمال والحسرة تقطع أحشاءه باكيا "لم أفقد ولدي أشرف لوحدي بل كل القرية بكته، وجدت تضامنا منقطع النظير وشعرت أنه طفل الجميع، كان يتمتع بأخلاق عالية مع الجميع، ولكن الجمرة اكتويت بها وحدي ولا يشعر بها غيري".

مضيفا بحسرة تعصر فؤاده "في ذلك اليوم الذي غادرنا إلى الأبد قمت صباحا كالعادة وأيقظته من النوم، توجه مباشرة لبيت جده، حيث كان يقضي وقته مع بعض الماشية ملك لجده، وهي هوايته المفضلة، لكن على حين غفلة منا وبعد أن علم أن السد امتلأ بعد الفيضانات الأخيرة، توجه إليه رفقة أصدقائه قصد السباحة، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن السد كان مليئا بالتراب، أين كانت شركة تابعة لسونلغاز تستغله من مدة، فتركت فيه حفرة عميقة غمرتها المياه، وهي التي قضى فيها ابني نحبه رفقة رفيقيه".

وعن حاله قال الوالد المفجوع في فلذة كبده "أما أنا فقد توجهت إلى بلدية القور لقضاء بعض الحاجيات، ولما في حدود منتصف النهار، سألت عنه كما جرت العادة، وتساءلت عن عدم ولوجه إلى البيت عند منتصف النهار، لأنه تأخر ولم تكن هذه عادته، ولم يدم الأمر طويلا حتى وصل إلينا الخبر بأنه ذهب رفقة اثنين من الجيران إلى السد بغرض السباحة، عندها دخل الشك نفسي من أنه يكون ضمن المفقودين الذين انتشر خبرهم، توجهنا جميعا إلى السد الموجود بمنطقة الصيادة، وكان المشهد مؤثرا عندما وجدنا ثيابهم موضوعة أمام حافة السد، عندها تيقنت يقينا كاملا أن أشرف غادرني دون رجعة، لكن ما حز في نفسي ولا يزال أني لم أستطع أن ألبي رغباته التي حرمت منها أنا في الصغر، كنت أنوي أن أشتري له هاتفا ذكيا كما يحلم به ويطالبني به كل مرة لكني ظروفي الاجتماعية لم تسمح لي، كنت عازما على اقتنائه ولو بالكريدي، لكن القدر سبقني وخطف مني فلذة كبدي".

مصباح محمد.... ذكي ويلقي التحية على الجميع

يشهد الجيران الذي التقينا بهم في بيت عزاء الطفل مصباح محمد، أنه كان يتميز بذكاء خارق للعادة، ويقوم بما لا يقوم به الرجال الكبار، لا تسمع منه سوى التحية عند ملاقاته للجيران والأصدقاء، يدرس هو الآخر في السنة الثانية متوسط بمتوسطة الإخوة سليماني بالقور، يقضي معظم أوقاته حسب والده في البيت أو خارجها مع أقرانه من الأطفال، يعاني كبقية أطفال القرية من انعدام وسائل اللعب والترفيه.

ويقول والده مصطفى مصباح "لم يتعود محمد على البقاء بعيدا عن المنزل، إلا أن في ذلك اليوم وبعد عودتي من عاصمة البلدية، سألت عنه، فعلمت أنه توجه رفقة العوفي وليد إلى سد الصيادة، فلما التحقت بالمكان عثرت على ملابسه موجودة هناك، عندها قلت أنه غرق، أشعرت السلطات المحلية التي اتصلت بالحماية المدنية وحضروا جميعا إلى مكان الغرق، لقد بذلوا مجهودات كبيرة لكن كان محمد قد توفي، أنا ألقي بالمسؤولية على بلدية القور التي تعتبر الحلقة الأضعف، لقد ضلت غائبة حين كانت الشركة تقوم بالحفر لمستويات عميقة في السد دون أن تقوم بردمها، لقد كانت سببا في غرق أبنائنا، وهناك حاليا حفرة كبيرة وعميقة أيضا بجانب القرية لا تزال تشكل خطرا ولم يتم بعد القضاء عليها".

العوفي وليد....... كان صديق والده الذي لا يفارقه

لم يتمالك أب التلميذ العوفي وليد الذي يدرس في السنة الأولى متوسط بمتوسطة الإخوة سليماني حسين دموعه وهو يقص حادثة غرق إبنه، حيث قال والدموع تنهمر من عينيه "آخر لقاء لي معه كان مساء الأحد لما قمت رفقة والدته بزيارة بيت جده بالقرية المجاورة الكبارتة، عندها طلب من والدته البقاء في المنزل العائلي، فرفضت لخوفها عليه، وفي الليل لما أردت العودة إلى بيتي، طلب مني أن يعود للمبيت معي، لأنه ألف مصاحبتي في كل تنقلاتي، ورغم أن أخاه البكر كان أول طفل لي، إلا أن وليد كان بمثابة صديقي الذي لا يفارقني دائما، لذا لبيت طلبه.

في الصباح يوم الاثنين غادرت نحو مكان عملي وتركته نائما، وعند عودتي سألت عنه أخاه فأكد لي أنه كان رفقة أصدقائه قرب البيت العائلي، ولما حان وقت منتصف النهار وهو الوقت الذي يعود فيه إلى المنزل، أحسست بأنه تأخر هذه المرة، فقمت بالبحث عنه من تلقاء نفسي وكان قلب الأب أخبرني بأنه تعرض إلى مكروه، فتلقيت خبرا بنزوله مع أطفال آخرين إلى السد، سارعت إلى هناك رفقة والد محمد مصباح، أين عثرنا على ملابسهم ملقاة على الأرض، فأدركت أن الغرق أدركه فأخبرته أمه بذلك، هذا قدر الله، أعطاني إياه المولى عز وجل ثم أخذه مني ما عساني أفعل سوى أن أحتسبه غدا يوم اللقاء عند الله".