أفادت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن تراجع مؤشر أسعار المواد الفلاحية والغذائية الأساسية برسم شهر جوان للشهر الثالث على التوالي، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في شهر جوان 2022، أي بانخفاض قدره 2.3 في المائة عما كان عليه خلال شهر ماي، غير أن المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في التجارة، ظل أعلى بنسبة 23.1 في المائة مما كان عليه في جوان 2021.

يعكس هذا التراجع خلال شهر جوان انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر، في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في جوان، أي بانخفاض قدره 7.2 نقطة و4.1 في المائة مقارنة بشهر ماي، وإن كان لا يزال أعلى بـ 36.0 نقطة أو 27.6 في المائة من مستواه في جوان 2021.

وبعدما سجّلت الأسعار الدولية للقمح مستوى شبه قياسيّ في ماي، انخفضت في شهر جوان بنسبة 5.7 في المائة، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 48.5 في المائة عن قيمتها خلال السنة الماضية. وكان انخفاض الأسعار في شهر جوان مدفوعًا بالتوافر الموسمي للمحاصيل الجديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتحسّن أحوال المحاصيل في بعض البلدان المنتجة الرئيسية، بما في ذلك كندا، وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي، وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وانخفضت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 4.1 في المائة في جوان، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 18.4 في المائة عن قيمتها خلال السنة الماضية. وأدّت الضغوط نحو انخفاض الأسعار الناجمة عن الكميات الموسمية المتاحة في الأرجنتين والبرازيل، حيث تقدّم حصاد الذرة بسرعة، إلى جانب تحسّن أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دعم تراجع الأسعار العالمية للذرة بنسبة 3.5 في المائة في جوان.

وقد زادت المخاوف إزاء توقعات الطلب وسط ما يشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي، من الضغوط نحو خفض الأسعار. ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، انخفضت أسعار الذرة الرفيعة والشعير في جوان بنسبة 4.1 و6.1 في المائة على التوالي، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذرة والقمح. وأدّى الطلب الكبير على الأرزّ من نوع أنديكا والأرزّ البسمتي، إلى جانب انحسار كميات الأرزّ البسمتي المتاحة، إلى استمرار ارتفاع الأسعار الدولية للأرزّ في جوان.

تراجع أسعار الزيوت النباتية

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 211.8 نقاط في جوان، أي بانخفاض قدره 17.4 نقاط (7.6 في المائة) من شهر إلى آخر، مدفوعًا بانخفاض أسعار زيوت النخيل ودوار الشمس والصويا وبذور اللفت.

وتراجعت الأسعار الدولية لزيت النخيل للشهر الثالث على التوالي في شهر جوان، في ضوء تزامن ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية، مع توقعات تزايد الكميات المتاحة للتصدير من إندونيسيا وسط قوائم الجرد الكبيرة على المستوى المحلي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أيضًا الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس وزيت الصويا بفعل الطلب العالمي الخافت على الواردات، في أعقاب ارتفاع التكاليف التي لوحظت في الأشهر الأخيرة. أما بالنسبة إلى زيت بذور اللفت، وإلى جانب ترشيد الطلب عليه، فقد تراجعت أسعاره الدولية عند اقتراب وصول الإمدادات الجديدة من المحاصيل.

أسعار الألبان إلى أعلى

وعلى عكس ذلك، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان 149.8 نقاط في جوان، أي بزيادة قدرها 5.9 نقاط (4.1 في المائة) عن مستواه المسجّل في ماي، و29.9 نقاط (24.9 في المائة) عن مستواه في جوان 2021. ففي جوان، ارتفعت الأسعار الدولية لمنتجات الألبان كافة. وسجّلت أسعار الأجبان الارتفاع الأكبر، مدعومة بارتفاع الطلب على الواردات للإمدادات الموضعية وسط مخاوف السوق إزاء كمية الإمدادات المتاحة في وقت لاحق من السنة، في ظلّ تأثير موجة الحر الصيفية المبكرة بقدر أكبر على إنتاج الحليب في أوروبا الذي كان ضعيفًا في الأساس.

وارتفعت الأسعار العالمية للحليب المجفف بفعل الطلب الكبير على الواردات واستمرار انحسار العرض العالمي وانخفاض مستويات المخزونات. أما الأسعار الدولية للزبدة، فقد عاودت ارتفاعها مع تسبب انعدام اليقين في الأسواق إزاء عمليات تسليم الحليب في الأشهر المقبلة بتعزيز المشتريات الأجنبية وكذلك الطلب الداخلي في أوروبا.

اللحوم بدورها تشهد زيادة

وبدورها، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 124.7 نقاط في جوان، أي بزيادة قدرها 2.1 نقطة (1.7 في المائة) عن مستواه المسجّل في ماي، فسجّل بذلك مستوى قياسيًا جديدًا ليتجاوز مستواه المسجل في جوان 2021 بمقدار 14.0 نقطة (12.7 في المائة).

وارتفعت الأسعار العالمية لجميع أنواع اللحوم، في ظل ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بشكل حاد، لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق مدعومة باستمرار حالة انحسار الإمدادات العالمية إثر الحرب في أوكرانيا وتفشي أنفلونزا الطيور في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وارتفعت أسعار لحوم البقر بعدما رفعت الصين القيود المفروضة على الواردات للمشتريات من البرازيل. وتراجعت أيضًا الأسعار الدولية للحوم الغنم بفعل تقلّص الكميات القابلة للتصدير من نيوزيلندا، رغم الطلب الخافت من شمال آسيا.

انحصار أسعار السكر

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 117.3 نقاط في جوان، أي بتراجع قدره 3.1 نقطة (2.6 في المائة) عن مستواه في ماي، مسجّلًا بذلك تراجعًا للشهر الثاني على التوالي وأدنى مستوى له منذ فيفري.

وألقى التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بثقله على الطلب الدولي على السكر وأسعاره الدولية في جوان. أما من جانب العرض، فقد استمرت التوقعات العالمية الجيدة بشأن الكميات المتاحة في دفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد أسهم ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل، في تحفيز المنتجين على زيادة إنتاج السكر والمساهمة في زيادة الإمدادات وانخفاض الأسعار العالمية للسكر خلال شهر جوان، غير أنّ أوجه انعدام اليقين إزاء حصيلة الموسم الحالي في البرازيل قد حالت دون حدوث تراجع ملحوظ في الأسعار.